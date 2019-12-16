450'ye yakın işçi greve başladı

Irak'ta Basra, Nasıriye ve Amaral şehirlerinde hastane şantiyeleri bulunan Acarsan Universal şirketinin 450'ye yakın Türk çalışanı 5 gün önce grev kararı aldı. 2017 yılında dünyanın en büyük 98'inci müteahhidi olarak gösterilen şirket, 2016 yılından bu yana grev haberleriyle gündeme geliyor. Her geçen yıl farklı bahanelerle işçilerin maaşını ödemeyen şirketin, son 6 aydır işçileri sürekli ileri bir tarihte ödeme yapılacağı şeklindeki sözlerle oyaladığı iddia edildi. Cumhuriyet'e konuşan grev sözcüsü "Ailemize aylardır 5 kuruş para gönderemiyoruz. Hakkımızdan başka bir talebimiz yok" ifadelerini kullandı.

"SİLAH GÖLGESİNDE ALIN TERİ"

Grev sözcüsü, binlerce dolar alacakları olduğunu belirterek "Şirket bize, Irak'ta yaşanan olaylar nedeniyle, Irak hükümetinden ödenek alamadığını ama tarih vererek ödemelerin eksiksiz yapılacağını belirtmişti. İlk verdikleri tarih üzerinden aylar geçti. 4 defa verdikleri tarih bilgisi gerçekleşmedi şimdi artık hiçbir açıklama da yapmıyorlar. Yalnızca şantiye şefi ve puantörler maaşlarını alabiliyor" dedi. Grev sözcüsü, "7 km ötemizden sürekli çatışma sesleri geliyor. Hava sıcaklığı yazın 60 dereceydi. Biz ailemize bakabilmek için bu şartlar altında çalışırken, şirket sahiplerinin bize yaptığını artık kabul etmiyoruz" dedi.

İşçilere gönderilen maaş açıklaması

"GREVDEYSENİZ PARA ALAMAZSANIZ"

Çalışma hakları kapsamında greve gittiklerini belirten işçiler, şantiye şefinin günlük alacaklarının grevde oldukları sürece verilmeyeceğini söylediğini aktardılar. Şantiyede çalışan bir başka işçi ise "Oğlum üniversitede okuyor. Alnımın teriyle kazandığım parayı alamadığım için itiraz ediyorum ve bu zaman da 'çalışmıyorsun, grevdesin' diyerek yevmiyem yatırılmıyor" ifadelerini kullandı

"UCUZ İŞÇİ PAZARINA DÖNDÜ"

Acarsan Holding, 2016 yılından itibaren belli aralıklarla işçilerinin ücretini ödememesiyle gündeme geliyor. Hiçbir denetleme sistemine tabii tutulmadığını belirten işçiler, "Senelerdir hep aynı taktikle işçilerin parasını ödemeyerek iş bırakma noktasına getiriyorlar. Bu işten bıkarak istifa edip hakkını mahkemede aramaya çalışan arkadaşlara ise 'paranızın şu kadarını ödeyelim, bu işin peşini bırakın' diyerek hakkımızdan azına razı bıraktırıyorlar. Sistemi öyle bir kurmuşlar ki burası ucuz işçi pazarına döndü" ifadelerini kullandı.

Ödemelerin yapılmadığını, gönderdiği dekont ile kanıtlamak isteyen grev sözcüsü "Burada mühendisinden işçisine kimse tek kuruş para alamıyor. Yüksek rakamlarla bizi ikna ederek ailemizden uzaklara geliyoruz. Burada neden böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" diyerek isyan etti.

Grev sözcüsünün en son hesabına yatırılan eksik para (Temmuz'dan beri yatırılan tek maaş 16 Eylül 2019 tarihinde yatırıldı.)

ŞIRNAK'TA 7 İŞÇİYE MEZAR OLAN MADENİN DE SAHİBİ

Acarsan Holding, Şırnak'ta, 17 Ekim 2017 tarihinde 7 madencinin hayatını kaybettiği felaketin ardından maden ocağının da sahibiydi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ruhsatsız olduğunu belirttiği madenin sahibi Acarsan Holding olarak açıklanmıştı. Daha sonra ortaya çıkan bilgilerle, Ocak 2017 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ihale ile Acarsan Madencilik'e verildiği belirlenmişti. Ocak taşeron şirket tarafından işletiliyordu.

DAVUTOĞLU: "YAKINDAN TANIDIĞIMIZ BİR AİLE"

Ahmet Davutoğlu, 2015 yılında Acar ailesine taziye ziyareti bulunduğu sırada yakından tanıdığını belirterek "Acar ailesi yakından tanıdığımız ülkemizin hayırsever aileleri arasında yer almaktadır" ifadelerini kullanmıştı.