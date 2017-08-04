TSK'dan yapılan haftalık değerlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini devam ettirirken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürdüğü vurgulandı.



TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (27 Temmuz - 3 Ağustos 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkari, Şırnak, Van, Bingöl ve Muş) illerinde teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi. Bu kapsamda; Şırnak / Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak / Beytüşşebap - Faraşin Bölgesi, Hakkari / Yüksekova, Van / Gürpınar, Bingöl / Solhan ve Muş / Şenyayla bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi.



İcra edilen operasyonlarda; ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 46 terörist etkisiz hale getirildi, (Gri listede yer alan Dijyar (K) Behtin Bilen, sözde Herekol alanı halkla ilişkiler birimi sorumlusu teslim oldu, Mavi listede yer alan MKP mensubu Şahin (K) Yılmaz Kes) etkisiz hale getirildi.



18 adet piyade tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 adet roketatar, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 27 adet silah ve 1 TAS füzesi ile 20 kg tahrip kalıbı (TNT), 286 kg amonyum nitrat, 274 adet roketatar mühimmatı, 303 adet roketatar sevk fişeği, 148 adet el bombası, 51 adet mayın, 119 adet fünye, 1 adet top mermisi, 6 bin 346’sı Biksi makinalı tüfek mühimmatı olmak üzere 13 bin 520 adet hafif silah mühimmatı, 387 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 59 adet tüp, 5 adet el dürbünü, 2 adet telsiz, 90 adet şarjör ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ele geçiridi.



38 adet EYP tespit edilerek imha edildi, teröristler tarafından kullanılan 41 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi, Şırnak / Beytüşşebap / Germe Tepe bölgesinde İHA ile tespit edilen ve bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı istihbaratı alınan 1 adet minibüs, taarruz helikopter kolu (Atak) ile vurularak imha edildi.



BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 13 kg uyuşturucu, 71 bin 305 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 179 kişi yakalandı.



2 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı



Yapılan değerlendirme ise şöyle:



"Bu hafta özellikle Şırnak / Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak / Beytüşşebap - Faraşin Bölgesi, Hakkari / Yüksekova, Van / Gürpınar, Bingöl / Solhan ve Muş / Şenyayla bölgelerinde orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgüt yapılanmasına ağır darbe indirilmiş ve örgütün önemli kayıplar vermesi sağlanmıştır. Yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen ve örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların, bölücü terör örgütünü baskı altına aldığı ve örgütün dağılmasına yönelik önemli etkileri olduğu görülmektedir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 5 bin 179 kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yüce Türk milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı, etkin ve caydırıcı mücadelesine devam edecektir."



Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât ile ilgili ise şu bilgiler verildi:



"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekâtta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 km’lik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir."



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesinin kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdüreceği vurgulanarak "Söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterilmektedir. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da örgütten kurtulma isteğiyle teslim olan teröristlere yenileri eklenmiştir. Özellikle teslim olan ve etkisiz hâle getirilen teröristler içerisinde örgütün sözde lider kadrolarında yer alan, gri ve mavi kodla aranan kişilerin olması örgütteki çözülmenin boyutlarını göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu durumun ortaya çıkmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı ve caydırıcı operasyonları ile kararlı duruşunun etkisi görülmektedir. Bölücü terör örgütünün, elemanlarının büyük bir bölümünü yitirmesi; yeni katılımların da azalması nedeniyle, son dönemde oldukça güç duruma düştüğü görülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve millî birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar vatanın en ücra köşesine kadar hain bölücü terör örgütü ile mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadesi kullanıldı.



