  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 47 ilde terör örgütüne büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var

47 ilde terör örgütüne büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var

47 ilde terör örgütüne büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, 47 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 324 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 47 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 324 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" denildi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Üç bin rakımda ''doğal şifa'' mesaisi: Kendi kendine yetişiyor 200 TL'den kapış kapış gidiyor!
Üç bin rakımda ''doğal şifa'' mesaisi: Kendi kendine yetişiyor 200 TL'den kapış kapış gidiyor!
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi!
Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi!
Farah Zeynep Abdullah’tan korkutan paylaşım! Vücudundaki morlukları görenler şoke oldu
Farah Zeynep Abdullah’tan korkutan paylaşım! Vücudundaki morlukları görenler şoke oldu
12 yıl sonra bir ilk: Sınırdan pasaportlu geçişler başladı
12 yıl sonra bir ilk: Sınırdan pasaportlu geçişler başladı
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor!
İstanbul'da elektrik kesintisi: 18 ilçede binlerce hane etkilenecek
İstanbul'da elektrik kesintisi: 18 ilçede binlerce hane etkilenecek
Etiketler İçişleri Bakanlığı deaş gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Emekli maaşında ''kahreden'' hesap: En düşük emekli maaşı 50 bin TL olabilirdi! Emekli maaşında ''kahreden'' hesap: En düşük emekli maaşı 50 bin TL olabilirdi! Bir ilimizde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, gören gözlerine inanamadı! Bir ilimizde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, gören gözlerine inanamadı! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu DSÖ'den korkutan hantavirüs uyarısı: "Virüs kuluçkada, yeni vakalara hazır olun!'' DSÖ'den korkutan hantavirüs uyarısı: "Virüs kuluçkada, yeni vakalara hazır olun!'' Şırnak'ta duygulandıran anlar: Yolda İstiklal Marşı'nı duyunca hazır ola geçen Emre'ye büyük ödül! Şırnak'ta duygulandıran anlar: Yolda İstiklal Marşı'nı duyunca hazır ola geçen Emre'ye büyük ödül! Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü Selin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı: Otomobiller üst üste bindi, ev ve dükkanlar balçığa gömüldü Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan'dan ilk açıklama geldi! Çok Güzel Hareketler 2'deki tepki çeken skeç apar topar yayından kaldırıldı! Çok Güzel Hareketler 2'deki tepki çeken skeç apar topar yayından kaldırıldı!
Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor! Şu an güneş olan illerimiz bile tehdit altında! Sıcaklıklar birden düşecek, yağışlar fena geliyor! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinden sonra bu gece benzine de büyük zam geliyor! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinden sonra bu gece benzine de büyük zam geliyor! Son 23 yılın yağış rekoru kırıldı ama Van Gölü'nde çekilme sürüyor! Son 23 yılın yağış rekoru kırıldı ama Van Gölü'nde çekilme sürüyor! Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı! Pınar Deniz davet tarzıyla büyüledi: Anne olduktan sonra ilk kez bu kadar iddialı! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Selde can pazarı: Sürüklenen otomobilin üzerinde ölümle burun buruna geldi! Selde can pazarı: Sürüklenen otomobilin üzerinde ölümle burun buruna geldi! Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı 8 yaşındaki Fatma Dünya tıp literatürüne girdi! Boynundan çıkan kitle doktorları da şoke etti 8 yaşındaki Fatma Dünya tıp literatürüne girdi! Boynundan çıkan kitle doktorları da şoke etti Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! AK Partili hukukçulardan CHP için ''parti kapatma'' istedi! AK Partili hukukçulardan CHP için ''parti kapatma'' istedi!