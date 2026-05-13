47 ilde terör örgütüne büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, 47 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 324 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli gözaltına alındı.



Açıklamada, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.

DHA