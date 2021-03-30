48 yaşındaki AK Partili başkan makamında aşı oldu

Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, koronavirüs aşısını başkanlık makamında yaptırdı.

Çorum'un Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı AKP’li Muzaffer Yıldırım, korona aşısını belediye başkanlık makamında yaptırdı. Yıldırım'ın aşısını Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyza Betül Yıldız ile sağlık personeli Murat Karaman makamına giderek yaptı.

OdaTV'den Servet Seyfettin Mete'nin haberine göre; Oğuzlar belediye başkanı Muzaffer Yıldırım, geçtiğimiz ay korona virüse yakalanmıştı. 48 yaşındaki Yıldırım'ın dün makamında Oğuzlar Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Feyza Betül Yıldız ve bir sağlık görevlisini başkanlık makamına çağırttırıp aşı yaptırması tepki çekti.

"BAŞKANIN ÖZELLİĞİ NE?"

Başhekim ve personelinin belediyeye giderek başkanlık makamında yaptıkları korona aşısı, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bazı vatandaşlar, 48 yaşındaki Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım için "Ne özelliği varda makamda başhekimi ayağına çağırıp kendisine aşı yaptırıyor?" diye sordular.