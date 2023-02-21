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4'ü yabancı 6 DEAŞ'lı gözaltına alındı

4'ü yabancı 6 DEAŞ'lı gözaltına alındı
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen soruşturmada İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 4’ü kadın 6 kişi, DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

DHA

Etiketler samsun gözaltı deaş
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