  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 4'üncü indirim sonrası zam geliyor... Araç sahipleri araç sahibi olalı böyle indirim görmemişti!

4'üncü indirim sonrası zam geliyor... Araç sahipleri araç sahibi olalı böyle indirim görmemişti

4'üncü indirim sonrası zam geliyor... Araç sahipleri araç sahibi olalı böyle indirim görmemişti
Güncelleme:

Ramazan Bayramı tatili öncesinde ve biterken zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında tatil haftasının ardından rekor oranda indirimler peş peşe geldi. Araç sahipleri bu bugün de yeni bir indirimle güne başlarken motorin ve benzine yapılan indirimler akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin rekor indirimi olarak tarihe geçti. Ancak şimdi rekor indirimlerin ardından az da olsa zam geliyor. İşte 4 günde 4 indirim sonrası 11 Nisan Cuma günü itibariyle benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı tatili öncesinde ve bayram tatili devam ederken akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen rekor zamlar, tatilin ardından rekor indirimlerle geri alınmaya devam ediyor.

Araç sahiplerini tatile zamla çıkartıp, zamla eve döndüren bayram haftasındaki akaryakıt zamlarının ardından bu hafta Salı günü başlayan indirim fırtınası bugün de devam ediyor...

Tatil sonrası indirimler peş peşe gelirken, 8 Nisan Salı itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş, 9 Nisan Çarşamba itibariyle motorinde 2 TL 64 kuruş, dün de benzine 2 TL 24 Kuruş indirim yapılmıştı. İndirim fırtınası bununla da sınırlı kalmadı ve bugün itibariyle ( 11 Nisan Cuma ) geçerli olmak benzine 1 TL 32 Kuruşluk yeni bir indirim daha geldi.

Ancak sektör temsilcileri ise gerçekleşen indirimlerin ardından benzinin litre satış fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk zam gelmesinin beklendiğini bildirdi. 

Tatil öncesi ve tatilde zam yağmıştı

Ramazan Bayramı tatili öncesinde önce benzinin litre fiyatına 1,52 TL, ardından motorin fiyatlarına 1 TL 42 Kuruş, son olarak da LPG fiyatlarına 55 kuruş zam yapılmıştı. Son olarak 3 Nisan Perşembe günü itibariyle benzine 1.25 TL'lik daha zam yapılacağı açıklanmıştı ancak bu zam Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edilmişti. Araç sahipleri tam bir "oh" çekecekken kötü haber 1 gün sonra 4 Nisan Cuma günü geldi. Bu zamla birlikte 4 Nisan Cuma günü itibariyle benzin 1 TL 8 Kuruş daha zamlanmıştı.

İşte 11 Nisan Cuma günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,89 TL
Motorin fiyatı: 45,06 TL 
LPG fiyatı: 28,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,32 TL
Motorin fiyatı: 44,31 TL 
LPG fiyatı: 28,99 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,25 TL 
Motorin fiyatı: 45,41 TL
LPG fiyatı: 28,95 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,01 TL
Motorin fiyatı: 46,14 TL
LPG fiyatı: 29,44 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,22 TL
Motorin fiyatı:  46,43 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,09 TL
Motorin fiyatı: 45,32 TL
LPG fiyatı: 28,34 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,65 TL
Motorin fiyatı: 45,82 TL
LPG fiyatı: 28,06 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,85 TL
Motorin fiyatı: 46,02 TL
LPG fiyatı: 28,13 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,97 TL 
Motorin fiyatı: 46,13 TL
LPG fiyatı: 29,48 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,33 TL 
Motorin fiyatı: 45,50 TL
LPG fiyatı: 28,78 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  44,69 TL 
Motorin fiyatı: 45,87 TL
LPG fiyatı: 29,68 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,64 TL
Motorin fiyatı: 45,80 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,69 TL 
Motorin fiyatı: 45,84 TL
LPG fiyatı: 29,25 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,68 TL 
Motorin fiyatı: 45,84 TL
LPG fiyatı: 28,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,33 TL 
Motorin fiyatı: 46,48 TL
LPG fiyatı: 29,86 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

 

text-ad
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
11 yıllık minik Zehra cinayetinin sırrı çözüldü: Üvey anne, amca, yenge ve kuzeni tutuklandı! 11 yıllık minik Zehra cinayetinin sırrı çözüldü: Üvey anne, amca, yenge ve kuzeni tutuklandı! Cardano kurucusundan Bitcoin için çılgın tahmin Cardano kurucusundan Bitcoin için çılgın tahmin Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest! Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest! Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi Dünyanın en çok taraftarı olan futbol takımları listesi güncellendi Eğlence mekanındaki gecenin sonu kabusla bitti Eğlence mekanındaki gecenin sonu kabusla bitti İstanbul'da kabus gecesi: Dolu, fırtına, yağış, su baskınları.... İstanbul'da kabus gecesi: Dolu, fırtına, yağış, su baskınları.... Başkent'te hafta sonu tatili 3 gün oldu! Başkent'te hafta sonu tatili 3 gün oldu! Milyonda bir görülüyor... Türkiye'de TIP tarihine geçen operasyon serisi! Milyonda bir görülüyor... Türkiye'de TIP tarihine geçen operasyon serisi! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak! CHP'li bir belediye başkanı daha ifadeye çağrıldı CHP'li bir belediye başkanı daha ifadeye çağrıldı
Fenerbahçe'den yabancı bir yatırımcıya hisse satışı! Fenerbahçe'den yabancı bir yatırımcıya hisse satışı! İstanbul trafiğinde yaya geçidince cinayete teşebbüs kamerada! İstanbul trafiğinde yaya geçidince cinayete teşebbüs kamerada! Mezarlıkta ''toprağın altından ses geliyor'' paniği! Mezarlıkta ''toprağın altından ses geliyor'' paniği! ''CHP'ye kayyum, İBB'ye kayyum, İstanbul Barosu'na kayyum'' ''CHP'ye kayyum, İBB'ye kayyum, İstanbul Barosu'na kayyum'' Türkiye ilkbahar yerine kışı yaşıyor: Çok sayıda ilimiz karlar altında... Türkiye ilkbahar yerine kışı yaşıyor: Çok sayıda ilimiz karlar altında... Kadıköy'de öldürülen Mattia Minguzzi cinayetini öven 5 şüpheli gözaltına alındı Kadıköy'de öldürülen Mattia Minguzzi cinayetini öven 5 şüpheli gözaltına alındı Türkiye'nin ünlü tavukçusunun ürünü için toplatma kararı! Türkiye'nin ünlü tavukçusunun ürünü için toplatma kararı! TCMB'nin Dolar, enflasyon ve faiz tahminleri belli oldu TCMB'nin Dolar, enflasyon ve faiz tahminleri belli oldu Türkiye'nin ölümle burun buruna yaşayan vatandaşlarına ''gabion'' kalkanı! Türkiye'nin ölümle burun buruna yaşayan vatandaşlarına ''gabion'' kalkanı!