4'üncü indirim sonrası zam geliyor... Araç sahipleri araç sahibi olalı böyle indirim görmemişti

Ramazan Bayramı tatili öncesinde ve biterken zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında tatil haftasının ardından rekor oranda indirimler peş peşe geldi. Araç sahipleri bu bugün de yeni bir indirimle güne başlarken motorin ve benzine yapılan indirimler akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin rekor indirimi olarak tarihe geçti. Ancak şimdi rekor indirimlerin ardından az da olsa zam geliyor. İşte 4 günde 4 indirim sonrası 11 Nisan Cuma günü itibariyle benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı tatili öncesinde ve bayram tatili devam ederken akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen rekor zamlar, tatilin ardından rekor indirimlerle geri alınmaya devam ediyor.

Araç sahiplerini tatile zamla çıkartıp, zamla eve döndüren bayram haftasındaki akaryakıt zamlarının ardından bu hafta Salı günü başlayan indirim fırtınası bugün de devam ediyor...

Tatil sonrası indirimler peş peşe gelirken, 8 Nisan Salı itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş, 9 Nisan Çarşamba itibariyle motorinde 2 TL 64 kuruş, dün de benzine 2 TL 24 Kuruş indirim yapılmıştı. İndirim fırtınası bununla da sınırlı kalmadı ve bugün itibariyle ( 11 Nisan Cuma ) geçerli olmak benzine 1 TL 32 Kuruşluk yeni bir indirim daha geldi.

Ancak sektör temsilcileri ise gerçekleşen indirimlerin ardından benzinin litre satış fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk zam gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Tatil öncesi ve tatilde zam yağmıştı

Ramazan Bayramı tatili öncesinde önce benzinin litre fiyatına 1,52 TL, ardından motorin fiyatlarına 1 TL 42 Kuruş, son olarak da LPG fiyatlarına 55 kuruş zam yapılmıştı. Son olarak 3 Nisan Perşembe günü itibariyle benzine 1.25 TL'lik daha zam yapılacağı açıklanmıştı ancak bu zam Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edilmişti. Araç sahipleri tam bir "oh" çekecekken kötü haber 1 gün sonra 4 Nisan Cuma günü geldi. Bu zamla birlikte 4 Nisan Cuma günü itibariyle benzin 1 TL 8 Kuruş daha zamlanmıştı.

İşte 11 Nisan Cuma günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,89 TL

Motorin fiyatı: 45,06 TL

LPG fiyatı: 28,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,32 TL

Motorin fiyatı: 44,31 TL

LPG fiyatı: 28,99 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,25 TL

Motorin fiyatı: 45,41 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,01 TL

Motorin fiyatı: 46,14 TL

LPG fiyatı: 29,44 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,22 TL

Motorin fiyatı: 46,43 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,09 TL

Motorin fiyatı: 45,32 TL

LPG fiyatı: 28,34 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,65 TL

Motorin fiyatı: 45,82 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,85 TL

Motorin fiyatı: 46,02 TL

LPG fiyatı: 28,13 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,97 TL

Motorin fiyatı: 46,13 TL

LPG fiyatı: 29,48 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,33 TL

Motorin fiyatı: 45,50 TL

LPG fiyatı: 28,78 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,69 TL

Motorin fiyatı: 45,87 TL

LPG fiyatı: 29,68 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,64 TL

Motorin fiyatı: 45,80 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,69 TL

Motorin fiyatı: 45,84 TL

LPG fiyatı: 29,25 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,68 TL

Motorin fiyatı: 45,84 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,33 TL

Motorin fiyatı: 46,48 TL

LPG fiyatı: 29,86 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor