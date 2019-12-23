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  3. 23 Aralık 2019 16:15

5 aylık bebek feci şekilde can verdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek öldü. 2 çocuğunu alevlerin arasından kurtaran anne, 5 aylık bebeğini ise cansız kurtaramadı.

5 aylık bebek feci şekilde can verdi
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Gaziantep'in Nizip ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kadının 3 çocuğu ile birlikte kaldığı evin oturma odasından dumanlar yükseldi. K.A. isimli anne, 2 çocuğunu alarak dışarıya çıkarmayı başardı. Münzir Movas isimli 5 aylık bebeği dumanların arasında kalan anne, yoğun duman nedeniyle tekrar eve giremedi. Komşularından yardım isteyen anne, tüm çabalarına rağmen bebeğine ulaşamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Bebek, cenaze aracıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bebeğin ölüm haberini alarak hastane morguna gelen baba Ahmet Movas ise büyük acı yaşadı.

 
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının sebebi araştırılıyor

İHA

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yangın , anne , bebek
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