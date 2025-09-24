5 bin lirayı aşan gram altın tarihi zirveden döndü

Güne yatay başlayan altın fiyatları tarihi zirveye yakın seviyede işlem görmeye devam ediyor. Gram altın 5 bin 22 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Güne yatay başlayan ons altın 3 bin 767 dolardan işlem görüyor. Yerli yatırımcının gözdesi gram altın 5 bin 48 TL ile tarihi zirvesini gördükten sonra geri çekildi. Gram altın 5 bin 22 liradan, çeyrek altın 8 bin 449 liradan ve cumhuriyet altını 34 bin 798 liradan satılıyor.

Öte yandan Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası ile altın fiyatı arasındaki makas yüzde 23 ile tarihi seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararlarında yüksek enflasyonla zayıflayan iş gücü piyasası arasında denge kurmaları gerektiğini belirtti. Ancak net bir yönlendirme yapmayan açıklamalar, yatırımcılarda temkinli bir hava oluşturdu.

NATO’nun Rusya’ya karşı “gerekli tüm araçların kullanılabileceği” mesajı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya yönelik açıklamaları, piyasalarda yakından takip edilen diğer başlıklar arasında yer alıyor.

Gram altının performansı

Rekora doymayan gram altın son 1 yılda yatırımcısına yüzde 74'lük getiri sağladı. Gram altın yılbaşından bu yana ise yüzde 68'in üzerinde yükseliş kaydetti.

İşte saat 15.00 itibariyle piyasadaki son durum:

Ons altın: 3.769 Dolar

Gram altın: 5.022 TL

Çeyrek altın: 8,424 TL

Cumhuriyet altını: 34.624 TL

Gram gümüş: 58,67 TL

Dolar/TL: 41,45 TL

Euro/TL: 48,74 TL

Sterlin/TL: 55,83 TL