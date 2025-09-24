  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 5 bin lirayı aşan gram altın tarihi zirveden döndü

5 bin lirayı aşan gram altın tarihi zirveden döndü

5 bin lirayı aşan gram altın tarihi zirveden döndü
Güncelleme:

Güne yatay başlayan altın fiyatları tarihi zirveye yakın seviyede işlem görmeye devam ediyor. Gram altın 5 bin 22 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Güne yatay başlayan ons altın 3 bin 767 dolardan işlem görüyor. Yerli yatırımcının gözdesi gram altın 5 bin 48 TL ile tarihi zirvesini gördükten sonra geri çekildi. Gram altın 5 bin 22 liradan, çeyrek altın 8 bin 449 liradan ve cumhuriyet altını 34 bin 798 liradan satılıyor. 

Öte yandan Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası ile altın fiyatı arasındaki makas yüzde 23 ile tarihi seviyeye ulaştı. 

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararlarında yüksek enflasyonla zayıflayan iş gücü piyasası arasında denge kurmaları gerektiğini belirtti. Ancak net bir yönlendirme yapmayan açıklamalar, yatırımcılarda temkinli bir hava oluşturdu.

NATO’nun Rusya’ya karşı “gerekli tüm araçların kullanılabileceği” mesajı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya yönelik açıklamaları, piyasalarda yakından takip edilen diğer başlıklar arasında yer alıyor.

Gram altının performansı

Rekora doymayan gram altın son 1 yılda yatırımcısına yüzde 74'lük getiri sağladı. Gram altın yılbaşından bu yana ise yüzde 68'in üzerinde yükseliş kaydetti. 

İşte saat 15.00 itibariyle piyasadaki son durum:

Ons altın: 3.769 Dolar
Gram altın: 5.022 TL
Çeyrek altın: 8,424 TL
Cumhuriyet altını: 34.624 TL

Gram gümüş: 58,67 TL

Dolar/TL: 41,45 TL
Euro/TL: 48,74 TL
Sterlin/TL: 55,83 TL

text-ad
Etiketler Gram altın altın fiyatları ons altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., Güzel oyuncunun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., Güzel oyuncunun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir! Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir! Bahçeli ''zamanı gelmiştir'' diyerek ''askeri operasyon'' sinyali verdi! Bahçeli ''zamanı gelmiştir'' diyerek ''askeri operasyon'' sinyali verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu Eşini öldüresiye döven psikopat o anları sosyal medyadan canlı yayınladı! Eşini öldüresiye döven psikopat o anları sosyal medyadan canlı yayınladı! Çarkıfelek'in eski güzel hostesi değişimiyle baş döndürdü Çarkıfelek'in eski güzel hostesi değişimiyle baş döndürdü İstanbul'da 10 saat sürecek elektrik kesintisi İstanbul'da 10 saat sürecek elektrik kesintisi
Hedefteki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi Hedefteki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu Halen Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı skandalı ''mideniz bulanır'' diyerek duyurdu! Halen Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı skandalı ''mideniz bulanır'' diyerek duyurdu! İş yerinde ellerini ve ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler! İş yerinde ellerini ve ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler! Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti! Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti! Nagihan Karadere'den çok özel Survivor itirafı: ''Onunla sevgili olmak isterdim'' Nagihan Karadere'den çok özel Survivor itirafı: ''Onunla sevgili olmak isterdim'' Eli kanlı cani eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürdü! Eli kanlı cani eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürdü! Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor! Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı!