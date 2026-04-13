5 dakika arayla vurdu! Naci Görür'den Antalya depremi sonrası korkutan uyarı

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında peş peşe meydana gelen iki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş'tan kritik bir uyarı geldi.

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında bu sabah kısa aralıklarla sarsıntılar kaydedildi. AFAD’ın paylaştığı verilere göre; saat 08.43’te 3.5, sadece beş dakika sonra saat 08.48’de ise 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerin ardından uzmanlardan önemli uyarılar geldi. 

Naci Görür: "Bu fay daha büyük deprem üretebilir"

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Helen-Kıbrıs Fay Zonu’na dikkat çekti. Depremin sığ bir derinlikte gerçekleştiğini belirten Görür, "Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir" dedi. 

7 ve üzeri deprem uyarısı

Görür daha önce Antalya'nın 4 fay sistemi üzerinde bulunduğunu ve bölgenin 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti.

Osman Bektaş: "Denizdeki aktivite karadaki etkiyi sınırladı"

Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş ise depremin denizde meydana gelmesinin karadaki etkiyi sınırladığını ancak bu hareketliliğin bölgenin canlı tektoniğini hatırlatması açısından kritik bir mesaj olduğunu vurguladı. Bektaş, "Demre açıklarındaki deprem, Helenik-Kıbrıs Yayı üzerindeki dalma-batma zonunun sismik aktivitesinin bir sonucudur. Denizde gerçekleşmesi karadaki sarsıntı etkisini sınırlasa da bölgenin tektoniğini hatırlatması açısından önemlidir" ifadelerini kullandı. 

