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5 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

5 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, ilaçların arasında multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları olduğu bilgisi yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

 

İHA

Etiketler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK
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