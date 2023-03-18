5 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen ''Gazi Turgut Aslan'' operasyonunda, örgüte finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 47 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri FETÖ/PDY’ye yönelik dün operasyon düzenledi. 'Gazi Turgut Arslan' adı verilen İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla’da düzenlenen operasyonda, 40 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişiden 47’si gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 180 bin 305 TL, 400 euro ve 4 bin 900 dolar, 2 F serisi Amerikan doları, 47 ziynet eşyası ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 2'si yurt dışında bulunan, 7 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin, örgüte finansal destek sağlayan ve kendilerini 'mahrem/kurye' olarak adlandırdıkları ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, bir kısmının haklarında yakalama kararı olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanmamak için çeşitli tedbirler uyguladıkları, gaybubet olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldıkları ve haklarında önceki operasyonlarda gözaltına alınan kişiler tarafından ihbar ve beyanlar bulunduğu, bazılarının da örgütün gizli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

'FETÖ'NÜN, GÜNCEL ÖRGÜT MENSUPLARINA SİSTEMATİK PARA GÖNDERDİĞİ TESPİT EDİLDİ'

Emniyetten yapılan açıklamada, 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, FETÖ'nün yurt içi finans kaynaklarının kurutulması neticesinde ülke sınırlarında yeni gelir kaynağı yaratamadığı ve dağılma sürecine girdiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örgütten kopmaları engellemek, yeniden yapılanma faaliyetlerinde ve özellikle de mahrem yapılanmalarda kullanmak amacıyla maddi kaynağın temininde yaşanan sıkıntıyı yurt dışından ülkemize nakit aktarımı odaklı strateji ile çözme yoluna gittiği, 2016 yılına kadar mal varlığını illegal veya hileli yöntemlerle yurt dışına kaçıran örgütün; darbe girişimi sonrasında ülke içindeki maddi daralmasının da etkisi ile para akış yönünü ters istikamete yönlendirdiği, örgütün finans ağının yurt dışından yönetildiği, yurt dışında bulunan finans sorumluları tarafından örgüt üyelerinin listesinin (alıcılara ait kimlik, iletişim, banka hesap bilgileri ve teslim edilecek tutar bilgisi vb) Türkiye'deki mahrem/kuryelere şifreli olarak iletildiği, örgütün güncel yapılanmasını yurt dışından gelen paralarla finanse ettiği belirlenmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında; yurt dışından gelen paraların yurt içindeki örgütün önemli saydığı örgüt üyelerine, örgüt faaliyetleri kapsamında değerlendirilmek üzere kuryeler tarafından ulaştırılması sırasında kolluk birimlerinin takibine yakalanmamak için 3 farklı teknik uygulandığı tespit edilmiştir. Bunlar; ATM'den kartsız işlem, kargo içinde zulalama ve elden teslim yöntemleridir. FETÖ Terör Örgütü'nün güncel mahrem yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli sistematik olarak para transferinde bulunulduğu, transfer edilen tutarın alıcı örgüt üyesinin örgütsel niteliğine göre değişim gösterdiği tespit edilmiştir."

DHA