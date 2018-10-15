5 ilde toz bulutu etkili oluyor

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, doğudan esen rüzgarların etkisiyle Mardin ve Şanlıurfa'dan Gaziantep'e ulaşan toz bulutu, sabah erken saatlerde etkisini göstermeye başladı.

Görüş mesafesinin azalmasına neden olan toz bulutu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, kentte üç gün görülecek toz bulutunun özellikle öğle ve akşam saatleri arasında etkisini artıracağını belirtti.

Malatya

Malatya'da sabah saatlerinde toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Toz bulutu ilçelerde de etkisini gösterdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Bölgenin batısında toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Suriye'den gelen ve gece şiddetini artıran toz bulutu etkisini sürdürüyor.

Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanı sıra başta Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Birkaç gündür belirli zamanlarda etkisini arttıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının 17 Ekim Çarşamba gününe kadar süreceğini bildirdi.

Kilis

Toz bulutu Kilis'te hayatı olumsuz etkiliyor.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Yoğunluğu giderek artan toz bulutu görüş mesafesinin düşmesine neden olurken trafiği de olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Adıyaman

Adıyaman'da Suriye üzerinden gelen toz bulutu kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Yoğunluğu giderek artan ve görüş mesafesinin düşmesine neden olan toz bulutu, trafiği de olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun yarın sabaha kadar etkili olacağını bildirdi.

Muhabir: Mehmet Akif Parlak, Orhan Yoldaş, Halil Fidan, İzzet Mazi, Kemal Karagöz