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  3. 13 Haziran 2019 21:58

5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'da 5 kaktlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsıldı. Yıkılma tehlikesi geçiren binada yaşayan insanlar tahliye edildi. Binada yaşayanlar Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

5 katlı bina tahliye edildi
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Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak yıkılma tehlikesi geçirdi. Binadakiler tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Güngören Merkez Mahallesi Aydınlar Sokağı’ndaki 9 dairenin bulunduğu eski binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Çalışma sırasında yıkım tehlikesi olduğu anlaşılan bina, zabıta ekiplerince mühürlenerek tahliye edildi.

Vatandaşların bir kısmı yakınlarına giderken, bir kısmı Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

 
Çevresinde güvenlik önlemi alınan binayla yanındaki bina arasında aralık oluştu.

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