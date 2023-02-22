5 katlı otelde bğyğj yangın
Sakarya'da bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Sakarya'da henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Barış Caddesi'ndeki 5 katlı otelin çatı katında yangın çıktı.
Karasu, Kocaali, Ferizli ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve 112 Acil Servis bölgeye sevk edildi.
Merdivenli araçlarla yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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