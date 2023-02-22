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5 katlı otelde bğyğj yangın

5 katlı otelde bğyğj yangın
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Sakarya'da bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sakarya'da henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Barış Caddesi'ndeki 5 katlı otelin çatı katında yangın çıktı.

Karasu, Kocaali, Ferizli ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve 112 Acil Servis bölgeye sevk edildi.

 Merdivenli araçlarla yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler sakarya yangın çatı yangını otel
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