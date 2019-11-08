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  3. 08 Kasım 2019 21:50

5 kilogram trüf mantarı topladı zengin oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Nusret Aktaş, dünyanın en pahalı mantarını buldu. Aktaş, bir günde 5 kilo trüf mantarı topladı.

5 kilogram trüf mantarı topladı zengin oldu
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Nadir bulunan trüf mantarını Bursa'da İznik’in dağlarında arayıp bulan Aktaş, toprağın altında yetişen zengin mantar çeşidini her kazma vuruşunda çıkarmayı başardı. Lüks restoranların en pahalı menüsü olan trüf mantarının ilçede bulunması vatandaşları heyecanlandırdı. Trüf mantarı lezzetli olduğu kadar fiyatıyla da çok konuşuluyor. Trüf mantarı, kolay bulunmaması sebebiyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

TRÜF MANTARI NERELERDE YETİŞİR?

Trüf, meşelik alanlarda, meşe ağaçlarının köklerinde, 5 ile 20 santim derinlikte yetişen, kokulu ektomikoriza cinsi bir mantardır. Akdeniz bölgesinde bilinmesine rağmen dünyanın birçok bölgesinde bulunuyor.

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