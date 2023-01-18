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5 kozmetik firmasına rekabet soruşturması

5 kozmetik firmasına rekabet soruşturması
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Rekabet Kurumu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 5 firmaya yeniden satış fiyatlarını tespit edip, internet satışlarını kısıtladığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit edip, internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Kurul, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ve MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Etiketler rekabet kurumu kozmetik soruşturma inceleme rekabet internet satışları
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