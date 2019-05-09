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  3. 09 Mayıs 2019 18:58

5 PKK'lı hain öldürüldü

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken Tunceli-merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

5 PKK'lı hain öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli-merkez kırsalında İl JandarmaKomutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

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