5 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlar listesinin 'gri' kategorisinde yer alan 5 terör örgütü mensubu, bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu sayısının 202'ye yükseldiği bildirildi.