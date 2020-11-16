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  3. 16 Kasım 2020 17:38

5 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan ve 1'i terörden arananlarda ''gri'' kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 PKK'lı terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlar listesinin 'gri' kategorisinde yer alan 5 terör örgütü mensubu, bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu sayısının 202'ye yükseldiği bildirildi.

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