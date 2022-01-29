  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

5 terörist daha etkisiz hale getirildi

5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

 

Etiketler terörist pkk terör operasyon tsk meehmetçik msb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuzlaspor hezimeti sonrası Torrent'e sert sözler
İstanbul'da Afgan gaspçı terörü
Altın fiyatları için ''ezber bozan'' uyarı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti
Canlı yayında ilginç iddia: ''Sadece Akşener biliyor'' deyip açıkladı
Omicron varyantının geçmeyen semptomu açıklandı
Kuruyan Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor
Meteoroloji uyardı; yağışlı hava geri geliyor
Zam'aydın Türkiyem! Ekmeğe zam üstüne zam!
ABD'de yaşayan Türk profesörden ''büyük'' başarı