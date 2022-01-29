5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol