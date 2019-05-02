5 ton soğan 1 saatte bitti !

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir soğan üreticisi, 5 ton kuru soğanı 2 TL'den satışa sundu. Bazı kişiler soğanı çuvalla satın alırken 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi.



Soğan üreticisi Burak Boyar, kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı ilçe merkezine getirdi ve 2 TL'den satışa sundu.

1 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ

Bazı kişiler soğanı çuvalla satın alırken 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi. Ucuz satış yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Boyar, "Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.