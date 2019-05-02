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  3. 02 Mayıs 2019 20:27

5 ton soğan 1 saatte bitti !

Mersin'de bir soğan üreticisi kilosunu 2 TL'den vererek 5 ton soğan sattı.

5 ton soğan 1 saatte bitti !
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir soğan üreticisi, 5 ton kuru soğanı 2 TL'den satışa sundu. Bazı kişiler soğanı çuvalla satın alırken 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi.
 
Soğan üreticisi Burak Boyar, kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı ilçe merkezine getirdi ve 2 TL'den satışa sundu.

1 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ

Bazı kişiler soğanı çuvalla satın alırken 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi. Ucuz satış yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Boyar, "Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. 

DHA

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