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5 yaşındaki bir çocuk zatürreden hayatını kaybetti

5 yaşındaki bir çocuk zatürreden hayatını kaybetti
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Türkiye'de uzmanlar zatürre vakalarındaki artışa dikkat çekmeye devam ederken, Bursa'da yakalandığı gribal enfeksiyon zatürreye dönen 5 yaşındaki bir minik çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acı haber ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Orhangazi’ye bağlı Örnekköy mahallesinde yaşayan T.G. ve F.G.’nun 5 yaşındaki oğulları E.G., 1 ay önce yakalandığı gribal enfeksiyonun zatürreye dönüşmesi sonrasında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Minik E.G., Örnekköy’de son yolculuğuna uğurlandı.

Acı olay Orhangazi’ye bağlı Örnekköy Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre T.G. ve F.G.’nun 3 çocuklarından en küçük olanı E.G., yaklaşık 1 ay önce gribal enfeksiyon geçirdi. Orhangazi Devlet Hastanesinde yaklaşık 20 gün tedavi gören ve daha önce Bursa Şehir Hastanesine sevkedilen 5 yaşındaki E.G., burada zatürre tanısı ile yaklaşık 1 hafta tedavi gördükten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Minik E.G.’ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, E.G., Örnekköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. E.G.’ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

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İHA

Etiketler grip gribal enfeksiyon enfeksiyon 5 yaşındaki çocuk zatürre
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