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  3. 22 Şubat 2020 14:47

5 yaşındaki çocuğun ölümünde skandal iddia

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 5 yaşındaki Oğuz Kaan Dural'ın ölümünde doktor ihmali olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

5 yaşındaki çocuğun ölümünde skandal iddia
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 17 Ocak'ta grip ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Oğuz Kaan Dural'ın ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ailenin avukatı Didem Alaca, 40 derece ateş, öksürük, iştahsızlık ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Oğuz Kaan'ın, Dr. H.Ç. tarafından şurup yazılarak evine gönderildiğini belirtti. Alaca, "Kan tahlili yapılmadı. Kontrole çağırılmadı. Epikriz raporuna hastanın tüm şikayetlerinin de geçirilmediği ortaya çıktı Ortalama bir hekimden beklenen davranış ve özen yükümlülüğünün gösterilmediği anlaşılıyor" dedi. Alaca, Oğuz Kaan'ın ölümünde doktor ihmalinin açık olduğunu söyleyerek suçluların cezalarını çekmelerini istedi. 

Yeni Asır

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