5 yaşındaki çocuk otel penceresinden sarktı

Adana’da annesiyle kaldığı 9 katlı otelin 5’inci kattaki odasının penceresinden sarkan 5 yaşlarındaki erkek çocuğu, görenlere korku dolu dakikalar yaşattı. Sarkan çocuğun düşme ihtimaline karşı harekete geçen çevredekiler halı açıp beklerken, alışveriş dönüşünde oğlunu gören anne baygınlık geçirdi. Yaklaşık 5 dakika tek eliyle tutunup kurtarılmayı bekleyen çocuk, odaya giren otel görevlileri tarafından çekilip alındı.

Merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi’ndeki bir otelde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olay, yoldan geçenlerin yüreklerine ağzına getirdi. Şehrin yaya ve araç trafiği açısından en hareketli noktalarından biri olan İnönü Caddesi’nden geçenler, 9 katlıotelin 5’inci kat penceresindenerkek çocuğun sarktığını gördü. Panik halinde bağrışanlar, kısa sürede organize olup, isminin Harun olduğu öğrenilen çocuğun düşme ihtimaline karşı, kaldırımda toplanıp, halı açtı. Bir taraftan yardım isteyen bu kişiler, çocuğa da "Harun düşme, dikkat et, sıkı tutun" diye seslendi.

Olay sırasında otel odasında oğlunu yalnız bırakıp, alışveriş için dışarıya çıktığı öğrenilen ismini söylemeyen anne de kalabalığı görüp, yukarıya baktığındaşok yaşadı. Oğlunun pencereden sarkıp, bir eliyle tutunmaya çalıştığını gören genç anne, baygınlık geçirdi. Yaklaşık 5 dakika boyunca kurtarılmayı bekleyençocuk, odaya giren otel görevlileri tarafından çekilip kurtarıldı. Ölümün eşiğinden dönen oğlu ileotelin lobisinde buluşangenç kadın, çocuğun yanaklarını, başını ve ayaklarını öperek hem onu hem kendisini teselli etmeye çalıştı.