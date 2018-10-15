5 yıldır takip ediliyordu... O siteler kapatıldı !

Sağlık Bakanlığı duyurdu. Ruhsatsız ve yetkilendirilmemiş kişilerce sağlık uygulamaları gerçekleştirilen yerlere yapılan 5 yıllık denetim sonucunda, 328 kapatma cezası uygulandı. Bu yıl içerisinde bu şekilde hizmet veren 600 internet sitesinin tarandığı, insan sağlığını tehdit eden, haksız rekabet oluşturan reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunan internet sitelerinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletildiği bilgisine yer verildi.



Sağlık Bakanlığı, merdiven altı sağlık uygulamalarına yönelik denetim faaliyetlerini sürdürerek fırsatçılara göz açtırmıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ruhsatsız ve yetkilendirilmemiş kişilerce sağlık uygulamaları yürütülen yerlere yönelik yapılan denetimlerde, 5 yılda 328 kapatma cezası uygulandı. Denetimlerde, yetkisiz kişi ve kurumlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına da suç duyurusunda bulunuldu.

Denetim faaliyetleri kapsamında, sosyal medya ve internet sitelerinin düzenli takip edildiği, izinsiz, yetkisiz ve ruhsatsız sunulan tıbbi uygulamaların tespit edildiği belirtildi. Bu yıl içerisinde bu şekilde hizmet veren 600 internet sitesinin tarandığı, insan sağlığını tehdit eden, haksız rekabet oluşturan reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunan internet sitelerinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletildiği bilgisine yer verildi.

Yetkisiz sağlık hizmeti ile ilgili suçlar hakkında adli makamlarca, mahiyetine göre 1-3 yıl ile 2-5 yıl arasında değişen hapis cezası ile bin gün ile 20 bin güne kadar adli para cezasının uygulandığı kaydedildi.