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5 yıldızlı otelde skandal görüntüler! 400 kişilik parti!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen bayi toplantısı sonrası tedbirlere uyulmadan yapılan parti büyük tepki çekti.

'Çok yüksek risk' ile kırmızı kategorideki Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün sağlık ve zayıflama ürünleri satan bir firma, 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenlendi.

'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantının ardından gece saatlerinde otel bahçesinde parti verildi.

Partide, sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.

Etiketler otel parti skandal tedbir
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