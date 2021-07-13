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5 yıldızlı termal otel icradan satılıyor

5 yıldızlı termal otel icradan satılıyor

Afyonkarahisar’da borçları nedeniyle 2,5 yıl önce icradan satışa çıkan ancak alıcısı olmayan 5 yıldızlı termal otel tekrar satış çıktı.

Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı bir otel borçlarından dolayı özel bir bankanın talebiyle tekrar icradan satışa çıkarıldı. 2,5 yıl önce de satışa çıkan ancak hiçbir alıcı çıkmayan otel, 240 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Otelin ilk satış ihalesi 23 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. 2009 sonunda inşasına başlanan otelin bir bölümü 2012’de, diğer bir bölümü 2013’te devreye girerken, tamamı 2015’te açıldı. Kütahya-Afyon Devlet Karayolu’nun 10. kilometresinde 24 bin 269 metrekare yüzölçümlü alan üzerinde kurulu olan otel, her birisi 4 bodrum, zemin artı 8 normal kat olmak üzere toplam 13’er katlı inşa edilmiş 4 bloktan oluşuyor. Otelin 1. bodrum katında 250 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Otelde 144 standart oda, 154 suit oda mevcut.

 

Etiketler otel afyonkarahisar icra icradan satılık
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