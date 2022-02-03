5 yıllık hastanede skandal görüntü!

Tokat’taki Reşadiye Devlet Hastanesi’nde çekilen bu fotoğraf ''yürekleri dondurdu''. Henüz 5 sene önce açılan Reşadiye Devlet Hastanesi’nde hastalar battaniye ve elektrikli ısıtıcılara mahkum kaldı.

Cumhuriyet’ten Mehmet Menekşe’nin haberine göre, iktidar, her fırsatta “sağlıkta devrim” yaptık, derken dün Tokat’taki Reşadiye Devlet Hastanesi’nde çekilen bir fotoğraf, sağlık sistemindeki aksaklıkları bir kez daha göz önüne serdi. Isıtma sistemi çalışmayan hastanede tedavi gören hastalar elektrik sobasıyla ısınıyor.

Mehmet Özer isimli bir yurttaş, kendi adına kayıtlı sosyal medya hesabından, eşinin hastanede elektrik sobasıyla ısınmasını gösteren fotoğrafı “Reşadiye Devlet Hastanesinde kaloriferler yanmıyor. Kendi imkânlarımızla ısınmaya çalışıyoruz. İnşallah zatürree olmayız” notuyla paylaştı.

Mehmet Özer’in yanına gelen hastane başhekimi Mehmet Tamer Özdemir’in telkiniyle fotoğrafı sildi. Özer, “Ben kimseyi şikâyet etmedim, durumumuzu paylaştım. Gidip başhekime söylesem, bizi şehir dışına gönderirler diye çekindim. Bir haftadır kaloriferler yanmıyor” dedi.

Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz ise ısınmayla ilgili bir sorun olmadığını ileri sürüp “Kalorifer 50 derecede yanıyor. Sürekli kapı açılıp, kapanıyor, soğuk oluyor” diye kendini savundu. Beş yıl önce yapılan ve hizmete açılan hastanenin alttan ısınma sistemi olduğu ve sistemin gerekli ısıyı verecek şekilde çalışmadığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet