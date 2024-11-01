5 zeytinyağı markası daha ''sahtecilikten'' ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncelledi. "Tohum yağı karıştırılmış zeytinyağları Bakanlığın listesinde yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

''Güvenilir Gıda'' adlı internet sitesi üzerinden paylaşılan bakanlığın 31 Ekim’de duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Bakanlık ayrıca Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki ‘Hejjo Gıda İnşaat Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ firmasının ‘Bitkisel Karışım Yağ’ ürününde ‘Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya’ tespit etti.



Bu yüzden ürün, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine eklendi.