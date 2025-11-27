  1. Anasayfa
  50 bin mahkum tahliye olacak mı? Adalet Bakanı Tunç'tan af açıklaması

50 bin mahkum tahliye olacak mı? Adalet Bakanı Tunç'tan af açıklaması

50 bin mahkum tahliye olacak mı? Adalet Bakanı Tunç'tan af açıklaması
Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi'nde yer alan Covid düzenlemesinin af olmadığını belirterek, ''Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu'' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 11 Yargı Paketi'nde yer alan Covid düzenlemesine göre 50-50 bin arasındaki mahkumun yararlanması bekleniyor. Konuya ilişkin konuşan Tunç, Covid düzenlemesinin bir af olmadığına dikkat çekti. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli’ne katıldı. Dikmen Hakimevinde düzenlenen programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, "11’inci yargı paketiyle ilgili bugün Meclis TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklama yapacak. Yargı paketi 40’a yakın maddeden oluşacak" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin Tunç, "Bu konular yargının konuları. Cumhurbaşkanımıza hakaret ve tehdit suçlarından ilk derece verilen bir karar söz konusu. Bu değerlendirmeler mahkemelere ait olan değerlendirmeler. Mahkemenin takdiri bu yönde. Bu yöndeki hak arama yolları da istinaf süreci de açık" ifadelerine yer verdi.

Covid düzenlemesine ilişkin ise Tunç şunları dile getirdi:
"Bu konuda takdir meclisimizin. Paket içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili grup başkanımız açıklama yapacaktır. Burada bir af söz konusu değil. Covid düzenlemesi bir af değildir. 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, suç tarihi itibari ile yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir."

Yurtdışından İstanbul'a gelerek kaldıkları otelde hayatını kaybeden Böcek ailesi soruşturmasına ilişkin ise Tunç, "Bu konuda adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Gerekli soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, gözaltılar oldu. Gerekli araştırmalar yapıldı, tahliller yapıldı. Adli Tıp Kurumu incelemeler yaptı ve zehirlenmenin sebebinin Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu tarafından dün gece açıklandı. Orada özellikle oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı yönünde konu ağırlık kazanıyor ve oradaki ilaçlamadan zehirlendiğine yönelik Adli Tıp Birinci İhtisas Kurumu'nun raporu var ve bu kapsamda da hem otel sahipleri, otel çalışanları ve ilaçlamayı yapan firmanın yetkilileriyle ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Soruşturma devam ediyor. Yani bu konuda kimler sorumluysa bu ihmal bu ailenin yok edilmesine kimler sebep olmuşsa bunlar yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklardır" dedi.

Etiketler adalet bakanı yılmaz tunç yargı paketi af düzenlemesi covid tahliye mahkum
