  3. 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan yasa Meclis'te kabul edildi!

11. Yargı Paketi'nde yer alan kamuoyunda 'Covid-19" düzenlemesi olarak bilinen ve 50 bin mahkuma tahliye yolu açan 27. madde, deprem suçları çıkarılarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve 11. Yargı Paketi 274 oyla kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 11. Yargı Paketi görüşmelerinde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 10. Maddesinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin üç yıl erken açık ceza infaz kurumu ve/veya denetimli serbestliğine ayrılabilme imkanı tanıyan düzenleme yer aldı.

Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı.

Bu şekliyle, kanun teklifinden terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar 'erken tahliye' düzenlemesinden yararlanmayacak.

