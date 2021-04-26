50 eczacı ve 17 eczane çalışanı koronavirüse yenildi!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, 50 eczacı ve 17 eczane teknisyeninin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 50 eczacı ve 17 eczane teknisyeninin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BirGün'e konuşan Saydan, Kovid-19 polikliniklerinde çalışanlardan sonra en büyük riski eczacıların yaşadığını belirterek, "Halkımızın ilk adımda ulaştığı sağlık kuruluşu eczaneler olduğu için ülke genelinde bu virüsten etkilenen eczacı ve eczane çalışanları sayısı giderek artıyor" dedi.

"DESTEK PROGRAMININ OLMASI GEREKİYOR"

Pandemi sürecinde eczacıların ekonomilerinin iyice bozulduğunu söyleyen Saydan, "Kovid-19'lu hastalarla en çok yüz yüze gelen meslek grubuyuz. Bu süreçte 50 meslektaşımız hayatını kaybetti. Ekonomik anlamda da en çok biz etkilendik. Eczacıları ekonomik olarak rahatlatacak destek programının olması gerekiyor” diye konuştu.

"EKONOMİK TEDBİRLER ALINMALI"

"Pandemi ile mücadelede vazgeçilemez bir konumda olduğu açık bir şekilde görülen eczacıların yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi amacıyla yetkililer tarafından eczacılar için ekonomik tedbirler mutlaka alınmalı" diyen Saydan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunların başında ilaç depolarına olan eczane ödemelerinde rahatlama yapacak tedbirler olmalı. Bağ-kur, SSK prim desteği, vergi indirimi ve muafiyeti, kira desteği gibi konular da mutlaka hayata geçirilmelidir. Diğer taraftan eczacıların sürekli zarar etmesine neden olan fiyat indiriminden doğan zararlar, SGK’nın kamu iskontosunu uygulamayan ilaçlar gibi kronik bazı sorunları giderecek düzenlemelerin de yapılması gerekiyor."

Birgün