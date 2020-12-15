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  3. 15 Aralık 2020 19:57

50 yaşındaki profesör koronavirüsten hayatını kaybetti

Özel bir hastanede görev yapan 50 yaşındaki Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

50 yaşındaki profesör koronavirüsten hayatını kaybetti
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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı. Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı.

Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.


Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı’nın hakemli heyetlerden onaylı birçok makalesi ve alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi vardı.

Prof. Dr. Çağlı, 16 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakip Elvankent Söğüt Camii'nden kılınacak cenaze namazından sonra Elvan Mezarlığı'nda defnedilecek.

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