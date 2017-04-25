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  1. 25 Nisan 2017 21:04

50 yıllık kan davası barışla bitti !

Bitlis'te Başak ve Akburak aileleri arasında yıllardır süren kan davası yapılan görüşmeler sonucu barışla bitti.

50 yıllık kan davası barışla bitti !
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Bitlis'te, Başak ve Akburak aileleri arasında 50 yıl  önce başlayan kan davası, yapılan girişimler sonucu barışla sona erdi.

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Başak ailesi ile Tatvan ilçesindeki  Akburak aileleri arasında bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası, Bitlis Valisi  Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah  Aksoy ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla sonuçlandı.

Tatvan'daki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen barış töreninde  konuşan Vali Çınar, gerçekleştirdikleri barışla şeytanı yendiklerini söyledi.

Çınar, bu tür olayların, düşmanlıkların, gönülleri kapatmaktan ziyade  yakıp kül ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu tür hadiseler yaşandığı vakit ne ibadetlerin, ne oruçların, ne  namazların, ne sokağın, pazarın, çarşının tadı kalmıyor. Bir insanı haksız yere  öldürmek bütün insanlığı öldürmüş olmak gibidir. Siz birbirinizi sevmiyorsanız  kamil ve mümin olamazsınız. Ben gönül rahatlığıyla şunu ifade etmek istiyorum.   Bu toplantıyı, bugüne kadar yapmış olduğumuz toplantıların, bir arada  buluşmaların en hayırlısı olarak değerlendiriyorum. Burada bu barış vesilesiyle  Kur'an-ı Kerim okundu, hadis ve ayetlerle örnekler verildi. Ve çok şükür ki bir  husumet daha barışla noktalandı."

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy da ailelerin barışmasından  duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bunlar bizim için gerçekten güzel ve özel  örneklerdir. Bizim için örnek olan Peygamber Efendimizin bugün bir sünnetini  yerine getirmiş olmaktır. Dolayısıyla bugün her iki ailenin mutluluk ve barışla  neticelenen törenine şahitlik ettik. Allah vesile olanlardan ebediyen razı olsun.  İnşallah bir daha bu tür hadiseler yaşanmaz ve bu barış akdi diğer tüm  husumetlerin de barışla neticelenmesine vesile olur." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iki aile üyeleri tokalaşıp birbirlerine  sarıldıktan sonra barış yemini ederek Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Törene, kurum amirleri, kanaat önderleri, ilçenin ileri gelenleri, STK  temsilcileri, husumetli aile bireyleri ve vatandaşlar katıldı.

AA

başak , akburak , aile , barış , kan davası , bitlis