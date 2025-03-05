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500 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak doğalgaz boru hattı açıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in temelini attığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı açıldı. Yıllık 500 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hat, 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacını karşılayacak.

Azerbaycan, Nahçıvan'ın gaz arz güvenliğinin sağlanması için Türkiye ile 2020 yılında iyi niyet anlaşması imzaladı. Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamı olarak Nahçıvan'a kadar 85 kilometrelik boru hattın temeli 25 Eylül 2023'te atıldı. Yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olan boru hattında ilk gaz akışı için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ankara'dan telekonferansla katıldığı açılış töreni BOTAŞ Dilucu Pig ve Ölçüm İstasyonu’nda gerçekleştirildi. Burada iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törene; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz ve davetliler katıldı. Bayraktar ve Şahbazov, Nahçıvan'a gaz taşıyacak borunun üzerine tarih yazarak imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in temelini attığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı açıldı. Yıllık 500 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hat, 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacını karşılayacak.

‘GÖNÜL BAĞLARINI ENERJİ BAĞLARIYLA DAHA DA GÜÇLÜ HALE GETİRİYORUZ’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sembol projelerinden bir tanesi olan Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı'nı açtıklarını söyleyerek, "Türkiye ve Azerbaycan sizlerin liderliğinde hem Avrupa'nın hem de dünyanın arz güvenliğine katkı yapacak projelerine devam ediyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP boru hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan'la birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için birlikte önemli bir görev ifa ediyorlar. İnşallah bugünkü projeyle değerli kardeşim Perviz Bey'in de ifade ettiği gibi Nahçıvan halkının tamamının doğal gaz ihtiyacı inşallah Iğdır üzerinden karşılanmış olacak. Sarsılmaz bu bağlarımızı, gönül bağlarımızı, iki ülke arasındaki gönül bağlarını biz inşallah enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz. Sizlerin liderliğinde ve bize çizdiğiniz vizyon doğrultusunda bir sonraki projemiz inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik üretim hattı olacak. İnşallah bunu da hep birlikte hayata geçirebiliriz. Ben tekrar sizlere şükranlarımı arz ediyor, bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in temelini attığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı açıldı. Yıllık 500 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hat, 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacını karşılayacak.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise proje için iki ülkenin cumhurbaşkanına teşekkür etti. Projenin Nahçıvan ve Iğdır için önemli olduğunu ifade eden Şahbazov, "Hem Nahçıvan hem de Iğdır'a hizmet edecektir. Bu proje gelecekte bölgelerin gelişmesi için büyük rol oynayacaktır. Bu projenin önemli özelliği de maksimum taşıma kapasitesinin artırılma imkanı olmasıdır" dedi.

İki bakan, doğal gaz boru hattının vanasını birlikte açarak Nahçıvan'a gaz akışını başlattı. (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in temelini attığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı açıldı. Yıllık 500 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hat, 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacını karşılayacak.

Etiketler nahçıvan doğalgaz boru hattı türkiye gaz akışı
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