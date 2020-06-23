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  3. 23 Haziran 2020 14:05

500 bin TL ödülle aranan iki terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te gerçekleştirilen terör operasyonunda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer aldığı tespit edilen iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

500 bin TL ödülle aranan iki terörist öldürüldü!
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İçişleri Bakanlığı "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 20 Haziran Cumartesi günü, Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer aldığı tespit edilmiştir. Gri Liste’de yer alan teröristlerden birinin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep Yaşar ve Çektar Canfeda kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir." açıklamasını yaptı.

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