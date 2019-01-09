500 kişiyi dolandıran arsızlar çetesi çökertildi

İstanbul'da, kiraladıkları otomobil ve evleri sahte belgelerle satan ve kiraya veren “Arsızlar Çetesi” olarak tanınan bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 6 noter katibi, bir polis ve bir askerin de bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisin adım adım takibe aldığı 500 kişiyi dolandırıp yaklaşık 5 milyon lira vurgun yapan şebekenin, satmaya çalıştığı 6 araç gizlice çekiciye yüklenerek kurtarıldı. Vurgundan elde ettiği paralarla gece kulüplerinde partiler düzenleyen şebekenin görüntüleri de polis tarafından kayda alındı.



Her şey 6 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Otomobilim ve evim kendi bilgim dışında satıldı' yönünde suç duyurusunda bulunan vatandaşların şikayetiyle başladı. Yine aynı tarihlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne “otomobil kiralama şirketleri Rent A Car’lardan sahte kimliklerle araç kiralandığı ve bu araçların sahte belgelerle satıldığı” şeklindeki ihbar polisi harakete geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri yaptıkları çalışmalarda, takibe takılan bir şebekenin önce sahte kimliklerle araç kiraladığını, özellikle son model araçları tercih ettiği dikkatleri çekti. Yine aynı şebeke üyelerinin kiraladıkları bu otomobillerin GPS cihazını söktüğünü, elektrik bağlantısı kesilmeyen GPS cihazını başka bir araca nakledip, “organ nakli” adını verdiği yöntem sonrasında, GPS nakledilen araç, kiralama yapılan ilde tutulurken, kiralanan aracın satılmak üzere başka bir şehre götürülerek satıldığını tespit etti.

ŞEBEK ÜYESİ NOTER KATİBİ İLE SATIŞ

Polis, satış aşamasında şebeke üyesi noter katiplerinin devreye girdiğini ve şebeke üyelerinin bu sayede araç sahibi bilgileri temin ettiğini ortaya çıkardı.

Bu yöntemle İstanbul Avcılar’da bir adreste sahte belge düzenlenen bir aracın, yine noter katipleri vasıtasıyla, şebeke üyesine devredildiğini, ardından da aracın internet üzerinden ilan verilerek 5 bin lira ucuza satıldığını tespit etti.

DEVREYE POLİS ÇEKİCİSİ GİRDİ

Yapılan 6 aylık takibi sırasında, Çorlu’dan araç kiralayan şebekenin Gebze’deki bir noter katibi üzerinden 10 bin lira rüşvet vererek aracı üçüncü bir şahsa satmaya çalıştığı sırada devreye giren polis otomobili gizlice çekiciye yükleyerek başka bir otoparka götürdü. Olayın ardından Kağıthane’de bir karakola “Aracımız çalındı” şeklinde şikayetin olduğu da polis tarafından tespit edildi. Şebekenin elinden benzer yöntemle satışa çıkarılan 6 aracın bu yöntemle polis tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

GÜNLÜK EV OLARAK KİRALADILAR, KİMİNİ AYLIK KİRAYA VERDİLER KİMİNİ SATTILAR

Şebekenin araç kiralama dolandırıcılığı haricinde, sahte belgelerle kiraladığı evleri tekrar kiraya verdiği ve sattığı daortaya çıktı. Şebeke üyelerinin sahte evraklarla kiraladığı günlük kiralık evleri ev sahibi gibi davranarak '3 aylık peşinat ve 1 depozito' karşılığında tekrar onlarca kişiye kiraladığı, bazı kiraladığı evleri de şebeke içerisinde bulunan yine noter katipleri vasıtasıyla sahte evraklarla sattığı tespit edildi.

GECE HAYATINDA HARCAMIŞLAR

Yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı belirlenen başını Mustafa ve Serdar B. isimli kardeşlerin çektiği şebekenin vurgundan elde ettiği 5 milyon lira tutarındaki paranın bir kısmını gece alemlerinde harcadığı anlaşıldı.

Araştırmaların tamamlanmasının ardından polis, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu’da düzenlenen operasyonlarla 25 üyesi yakalanarak çökertilen şebekenin alem görüntülerine ulaştı.

Şebeke lideri Mustafa B. nin sevgilisi olan Serpi D.nin şebekenin rüşvet işlerini halleden isim olduğu polis tarafından tespit edilirken, şebeke içerisinde bulunan 6 noter katibinin satış işlemlerinde, bir uzman çavuş askerle bir polisin ise şebekenin kiralayıp satışa çıkardığı otomobiller hakkında bilgi aktardığı öğrenildi.

8 ildeki operasyonlarla yakalanan dolandırıcılık üyeleri, “Resmi Belgede Sahtecilik” “Nitelikli Dolandırıcılık” “ Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek” “Kurulan Örgüte Üye Olmak” “Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek” “Rüşvet” suçlamasıyla gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya çekildi.

Şebekenin firardaki 8 üyesinin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.