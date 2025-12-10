  1. Anasayfa
52 ilde dev operasyon: 179 şüpheli gözaltına alındı

52 ilde dev operasyon: 179 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde tefeci, dolandırıcı ve mali suç örgütlerine yönelik operasyonda 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Zimmet ve irtikap', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Görevi kötüye kullanma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Parada sahtecilik', 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 179 şüpheli yakalandı. Şüpheliler haklarında, adli işlem başlatıldı. 

DHA

