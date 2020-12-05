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  3. 05 Aralık 2020 17:51

5.4'lük depreme oyun oynarken yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelene 5.4 büyüklüğündeki depreme oyun oynarken yakalanan gencin yaşadığı panik kameraya yansıdı.

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Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

Yaşanan deprem bölgede endişeye yol açarken birçok vatandaş kısıtlamaya rağmen dışarı kaçtı.

PANİK ANLARI KAMERADA
Depreme evinde oyun oynarken yakalanan bir çocuğun yaşadığı korku ve panik sosyal medya canlı yayınına böyle yansıdı.

Antalya açıklarında şiddetli deprem!Antalya açıklarında şiddetli deprem!

Prof. Dr. Naci Görür'den Antalya depremi açıklamasıProf. Dr. Naci Görür'den Antalya depremi açıklaması

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