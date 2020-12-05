5.4'lük depreme oyun oynarken yakalandı

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Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
Yaşanan deprem bölgede endişeye yol açarken birçok vatandaş kısıtlamaya rağmen dışarı kaçtı.
PANİK ANLARI KAMERADA
Depreme evinde oyun oynarken yakalanan bir çocuğun yaşadığı korku ve panik sosyal medya canlı yayınına böyle yansıdı.
Antalya açıklarında şiddetli deprem!
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