56 bin TL'yi unutan öğretmene bir şok daha !

Antalya’ya otomobil almak için gelen ve siyah renkli bez çantaya koyduğu 56 bin TL’yi merkezdeki bir bankın üzerinde unutan rehber öğretmen, yeni bir şokla sarsıldı. Paranın bulunması için çalışmalar sürerken, bankın bulunduğu bölgedeki kameraların o gün arızalı olduğu öne sürüldü.

Rehber Öğretmen Rumeysa Uslu, 30 Nisan Pazartesi günü internetten beğendikleri otomobili satın almak için sabah saatlerinde eşiyle birlikte otobüsle Alanya’dan Antalya’ya gitti. Uslu, eşi ve aile dostu emekli askerle beraber 56 bin TL bulunduğu siyah renkli bez bir çantayla Meltem Mahallesi’nde bulunan sinema önündeki belediye bankına oturarak araba satışında kendilerine yardım edecek diğer arkadaşlarını beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobiliyle gelen arkadaşları çifti ve aile dostunu alarak aracın satıldığı yer olan Portakal Çiceği Bulvarı’na doğru hareket etti. Bir süre sonra parayı koydukları siyah renkli bez bir çantayı bankta unuttuklarını fark eden çift, Meltem Mahallesi’ndeki banka geri döndü ancak çantayı unuttukları yerde bulamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden çift, paranın bulunması için yardım istedi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik ve araç kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda bir sonuç elde edilemezken, parayı unuttukları bankın bulunduğu bölgedeki kameraların olayın olduğu gün arızalı olduğunun ortaya çıkması rehber öğretmene ikinci şoku yaşattı.



Pazartesi sabahı Alanya’dan Antalya’ya doğru yola çıktıklarını söyleyen Rumeysa Uslu, bu sürede parayı eşinin taşıdığını söyledi. Uslu, "Paranın içinde bulunduğu kolu olmayan benim de alışık olmadığım tarzda bir çanta. Parayı eşim taşıyor ama oturduğumuz yerlerde bana teslim ediyor. Biz yol kenarındaki banklarda bekliyoruz ve bizin almaya gelen araç trafiği aksatacak noktada durdu. Biz de o acele ile yanımızda aile dostumuz emekli yarbay da vardı ve hızlı hareket etmemizden dolayı bende çantayı bankta unuttum. Aradan 15 dakika geçti ve parayı unuttuğumuzu fark etmemiz üzerine geri döndük. Oturduğumuz banka geldiğimizde paranın orada bulamadık. Sonrasında tekrar emniyette gittik. Emniyet bizim şikayetimizi kayıt altına aldı ve bu konuda araştırma yapacağını söyledi" dedi.



"Olayın olduğu bölgedeki kameralar arızalı"



Parayı 30 Nisan’da kaybettiklerini aktaran Uslu, bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Uslu, Bu noktada bulunması için çalışmalar sürüyor ama paranın unutulduğu yerdeki MOBESE kameralar sanırım arızalıymış. Evet bizim şansızlığımız orada MOBESE kameralar ve 180 derece görüyor. Fakat orası çok işlek bir cadde, dakikada bir otobüs geçiyor. Emniyette otobüslerin kamera inceleyeceklerini ve mutlaka bu parayı bulacaklarını söylediler. Ben paranın bulanabileceği konusunda hala umut ediyorum" diye konuştu.