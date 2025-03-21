56 saatlik gözaltı sonrası, İmamoğlu ifade veriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki gözaltı süresinin 56. saatinde ifade verme işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

Yaklaşık 56 saattir İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü binasında gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermeye başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yolsuzluk" ve "terör" suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu bu sabah yaptığı paylaşımda ise, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış" diyerek hakkında açılan 3. soruşturmayı duyurmuştu.