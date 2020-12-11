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  3. 11 Aralık 2020 21:19

56 saatlik kısıtlama başladı! Hafta sonu neye izin var?

Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla hafta sonunu kapsayacak ve toplam 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

56 saatlik kısıtlama başladı! Hafta sonu neye izin var?
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Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05:00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

HAFTA SONU NEYE İZİN VAR?

- Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cuma günü saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da çevrimiçi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

- Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

- Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

- Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

- Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

- Özel araçla seyahat edenler için e-devlet ve ALO 199 üzerinden ya da valilik-kaymakamlıklara başvuru yoluyla izin alınacak.

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