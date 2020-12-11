56 saatlik kısıtlama başladı! Hafta sonu neye izin var?

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05:00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

HAFTA SONU NEYE İZİN VAR?

- Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cuma günü saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da çevrimiçi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

- Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

- Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

- Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

- Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

- Özel araçla seyahat edenler için e-devlet ve ALO 199 üzerinden ya da valilik-kaymakamlıklara başvuru yoluyla izin alınacak.