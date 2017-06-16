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  2. Güncel
  3. 16 Haziran 2017 10:43

6 asker gözaltına alındı

Mersin merkezli 9 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 6 asker gözaltına alınırken 4 asker de aranıyor.

6 asker gözaltına alındı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı yapılan operasyonlarda 6 asker gözaltına alındı. 4 asker ise aranıyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada sürdürdülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen Mersin, Van, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Malatya, Şırnak ve Ağrı kentlerinde 1 jandarma üsteğmen, 3 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay ve 1 jandarma uzman çavuşun yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Kimliği belirlenen 4 şüpheli asker hakkında da arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 

DHA

mersin , asker , gözaltı , fetö