6 Ay Ertelemeli Düşük Faizli Kredi Kampanyası

Son Dakika Finans Haberleri Devlet destekli kredileri kamu bankaları veriyor ve SMS aracılığıyla başvuru yapılabiliyor. Devlet destekli düşük faizli krediyi de kapsayan Sosyal destek yardım paketinden nasıl faydalanılıyor ve kimler yararlanabiliyor. Başvuru şartları ve diğer tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

Düşük Faizli Krediye Nasıl Başvuruluyor?

Kamu bankaları tarafından vatandaşa sunulan düşük faizli ve geri ödemesi 6 ay ertelemeli olan kredilere başvurular SMS aracılığıyla yapılıyor.

Ziraat Bankası 6 Ay Ertelemeli Temel İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası vatandaşların krediden yararlanabilmesi için çeşitli kolaylıklar sağlamış durumda. Gündem Haberlerinde Bankanın resmi web platformu ziyaret edildiğinde, başvuru için gereken her konuda bilgi alınabiliyor ve başvuru anlık olarak gerçekleştirilebiliyor. Web sitesinde başvuruyu yapabilmeniz için gereken tüm adımlar gerçekleştiriliyor. Sitede başvuru yapmak isteyen kişiler TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını vererek, telefonlarına gelecek olan kodu da başvuru sayfasına giriyorlar. Bu işlem başarıyla tamamlandığında, kişisel bilgiler ve talep edilen kredi miktarı gibi verilerin girilmesi gereken ilgili sayfaya yönlendiriliyorsunuz.

Halk Bankası Düşük Faizli Temel İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Halk Bankası 6 Ay geri ödeme ertelemeli ve düşük faizli kredi kampanyasına başvurmak için, şubeye gitmeden başvurunun yapılabilmesini sağlayan bir sistem geliştirmiş durumda. Buna göre Mobil bankacılık ya da resmi web sitesi aracılığıyla hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Yapılan tüm kredi başvuruları en fazla 10 Bin TL olabiliyor. Kredinin geri ödemesi ise 6 ay sonra başlayacak. Mobil bankacılık ve internet sitesi üzerinden başvuruları yapabilen vatandaşlar, aynı zamanda bankanın şubelerine giderek de başvuru yapabiliyorlar. Bu avantajlara ilave olarak sesli yanıt sistemi üzerinden de başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz. Corona nedeniyle yapılan başvurular onaylandığında SMS ile bildirimi ilgili vatandaşlara iletiliyor. SMS sonrasında ise kredi onaylandığında bankanın şubelerine gitmek gerekiyor.

Vakıfbank Düşük Faizli Temel İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Corona nedeniyle vatandaşların bankalara gitmeden başvuruları yapabilmeleri için çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Vakıfbank Temel İhtiyaç Kredisi’ ne başvurmak için, Mobil bankacılık, İnternet sitesi ya da sesli yanıt sistemini kullanabiliyorsunuz. Bunların yanında doğrudan sadece SMS ile de başvuru yapılabiliyor. Vakıfbank SMS aracılığıyla kredi başvurusu yapacak olanlar için 5724’ e DESTEK TCKN HANE GELİRİ yazılarak başvuru anlık olarak gerçekleştirilebiliyor. Tüm başvurular en fazla 10 Bin Tl olarak yapılabiliyor. Kredi ödemeleri 6 ay sonra başlıyor ve 36 ay vade olanağıyla vatandaşa sunuluyor. Kredinin faiz oranı ise 0,49 olarak belirlenmiş durumda.

Temel İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları

6 Ay sonra geri ödemesi başlayan, 0,49 oranlı Temel İhtiyaç kredisi en fazla 10 Bin TL olarak veriliyor.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank olmak üzere 3 kamu bankasından sadece birinden başvuru yapılabiliyor.

Aynı haneden sadece 1 kişi başvuru yapabilir.

Hane halkının toplam gelirinin ise 5 Bin TL altında olması gerekiyor.

Bu şartların yerine gelmesi halinde, SMS ile bilgilendirilen vatandaşlar, aynı zamanda krediyi alabilmek için hangi yolu izlemeleri gerektiği SMS’ te açıklanıyor. Bankalara göre değişen sistemler nedeniyle, kredinin kullanılmasının yolları da değişebiliyor. Onaylanan krediler için vatandaşlar mutlaka SMS ile bilgilendiriliyor. Başvurular aynı zamanda SMS ile kolayca gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım paketi kapsamında hazırlanan Düşük Faizli Temel İhtiyaç Kredisi, vatandaşların Corona nedeniyle oluşan, olumsuz ekonomik koşullar sırasında, rahat ve daha kolay bir geçiş sağlamaları hedefleniyor. Krediden faydalanan kişi sayısı her geçen güm artmaya devam ediyor.

Kaynak: ilan365.net