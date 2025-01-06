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6 ay süren Polonez direnişinde kazanan çalışanlar oldu

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Sendikaya üye oldukları için işten atılan Polonez işçilerinin 6 aylık direnişi kazanımla sonuçlandı.

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez fabrikasında çalışırken sendikaya üye oldukları için işten atılan ve aylarca direnen işçilerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

İstanbul Çatalca'da Polonez gıda fabrikasında işten çıkarılan işçiler ile işveren arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ortak mutabakat imzalandı. Bakan Vedat Işıkhan, "İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır" dedi.

Polonez gıda fabrikasında 146 işçi, Tek gıda-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle 6 ay önce işten çıkarıldı. İşçiler bunun üzerine eylem başlattı. Çeşitli eylemler yapan işçiler son olarak Ankara'ya yürüyüş başlattı. İşçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çözüm odaklı girişimi üzerine yürüyüşü sonlandırdı. Bugün işçiler, işveren ve sendika temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev sahipliğinde bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme sonunda anlaşmaya varılarak, ortak mutabakat imzalandı.

Sendikaya üye oldukları için işten atılan Polonez işçilerinin 6 aylık direnişi kazanımla sonuçlandı.

‘ÇÖZÜM ODAKLI BİR YAKLAŞIM SERGİLEDİK’

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aydır devam eden eylemler boyunca hem işçi tarafı, hem de işveren tarafı ile defalarca masaya oturduklarını söyleyerek, "Ben bizzat dahil olmak üzere bakan yardımcımız, genel müdürümüz ve ilgili bürokratlarımız, defalarca işçi ve işveren tarafı ile görüşmeler gerçekleştirdi ve temaslarımızı hiç koparmadık. Biz çözüm odaklı yaklaşırken bazı siyasi çevreler maalesef bu mevzuyu istismar ederek, siyasi bir rant malzemesi haline getirmeye çalışmışlardır. Biz her zaman çözümden yana olduğumuzu göstererek, bu siyasi şova müsaade etmeyerek, konuyu titizlikle ele almıştık. Bu konuyu değer aldık ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Bugün geldiğimiz noktada işçilerimizle ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini kamuoyuyla paylaşmak istedik" dedi.

'İŞÇİLERİN HAKLARI TEMİNAT ALTINDA'

Işıkhan, işçilerin haklarını teminat altına alan bir çerçeve oluşturulduğunu belirterek, "İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır. Bizler Türkiye'nin çalışanlarıyla, üreticileriyle, işverenleriyle büyüyen ve güçlenen bir ülke olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin temelinde birlik, beraberlik ve dayanışma vardır. Tıpkı burada olduğu gibi. Emeğin ve işin huzur ve uyum içerisinde devam etmesi için bakanlık olarak her zaman işçi ve işverenin yanında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bu sürece katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Özellikle sürecin başından itibaren Türk-İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılına yakışır bir sosyal diyalog örneği sergileyerek bütün paydaşlarla çalışmaya devam ediyoruz. Şu an geldiğimiz ulaşma süreci de bunun bir örneğini temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tekgıda-İş Başkanı Mustafa Türkel, "Karşılıklı bir araya gelince sonuç almanın ne kadar mümkün olabileceğini ortaya koyan bir durumla karşı karşıya kaldık. Bunun yaratılması çok önemliydi" dedi.

İşveren temsilci Polonez Genel Müdürü Mehmet Yılmaz ise "Çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu bizim için de çok önemli. Onun için umarım ki bu uzlaşı hepimiz için hayırlı olmuştur" diye konuştu. (DHA)

DHA

Etiketler polonez polonez işçileri kazanım
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