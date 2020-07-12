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  3. 12 Temmuz 2020 14:33

6 aylık kuduz karantinası sona erdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir mahallede 6 ay süreyle uygulanan kuduz karantinası sona erdi. Mahalleye giriş-çıkış yasağı kaldırıldı.

6 aylık kuduz karantinası sona erdi
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İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde ikamet eden Bekir Yılmaz'a ait gebe inekte 6 ay önce görülen kuduz vakasının ardından başlatılan karantina süreci, tamamlandı. Bunun üzerine mahalleye canlı hayvan girişi ve çıkış yasağı da kaldırıldı.

Bu sürede alınan tedbirler doğrultusunda mahalledeki tüm hayvanlarda aşılama çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Karantinanın kalktığı bilgisi mahalle sakinlerine camiden yapılan anonsla da duyuruldu.

Mahalle sakinlerinden Osman Demirel, yaptığı açıklamada, karantinanın bittiğini, canlı hayvan girişi ve çıkışının yeniden başladığını, geçen süre boyunca da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

AA

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