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  3. 26 Kasım 2018 13:05

6 bin TL'lik tefeci cinayeti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, nakliyeci Murat Kepenek'in (41) bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kepenek'in, tefeciden aldığı 6 bin TL'yi ödeyemediği için öldürüldüğü iddia edildi.

6 bin TL'lik tefeci cinayeti
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Olay, geçen Perşembe günü gece saatlerinde Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta boş arsada meydana geldi. Nakliyeci Murat Kepenek, Gebze Yeni Mahalle Mutlukent mevkisinde H.Ö. ve yanındaki 4 kişiyle buluştu. Kepenek; H.Ö. ve yanındakilerin bulunduğu otomobile bindi. Çıkan tartışma sırasında Murat Kepenek, araçtakilerin kendisini darbetmesi üzerine, Çayırova Akse Mahallesi'nde seyir halindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Araçtakiler, Kepenek'i boş arsada yakalayarak 13 bıçak darbesi ile öldürdü.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Murat Kepenek'in, İstanbul Pendik'te inşaat dekorasyon firması adı altında tefecilik yaptığı iddia edilen H.Ö.'den 6 bin TL aldığı, bu parayı ödeyemediği ve çıkan tartışmada öldürüldüğü belirlendi. Bölgede bulunan güvenlik kameraları incelenerek aracın plakası ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.  Polis, İstanbul Pendik ve Gebze'de düzenlediği operasyonlarla H.Ö. (33) ile yanındaki Ö.Ö. (25), Y.E. (35), H.S. (25) ve E.Ş.'yi (30) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve bunlara ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin 'kasten yaralama, gasp, tehdit, şantaj, uyuşturucu madde ticareti' gibi suçlardan çok sayıda sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
 

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