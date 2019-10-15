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  3. 15 Ekim 2019 10:51

6 hakim ve savcı meslekten atıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, FETÖ ile irtibatları nedeniyle daha önce görevden uzaklaştırılan 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

6 hakim ve savcı meslekten atıldı
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HSK Genel Kurulunun kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kurul tarafından yapılan değerlendirimeler sonucunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin anlatımları dikkate alınarak 6 ilk derece hakim ve savcısının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına varıldı. 

FETÖ ile irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77'nci maddesi gereğince daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verilen bu hakim ve savcıların, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi. 

HSK Genel Kurulu kararıyla ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri şöyle:

"Gaziantep Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Selver Öztürk Taşdelen, Erzurum Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Zeynep Ergün, Yargıtay Tetkik Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Atilla Öztürk, Keşan Cumhuriyet Savcısı iken Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Muhammet Ali Akkuş, Konya Hakimi Celal Sünger ve İstanbul Anadolu Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Adem Narçin."  

 
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

AA

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