6 ilde büyük operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandı
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Kurban Bayramı tatili boyunca DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-46' operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca 6 ilde düzenlenen operasyonlarda eli kanlı bölücü terör örgütü DEAŞ mensubu 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu'da düzenlenen ve Bozdoğan - 46 adlı operasyonlarda şüpheliler ile birlikte örgüte ait çok sayıda doküman da ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya operasyonların ayrıntılarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.
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