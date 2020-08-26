YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı
YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı
Ankara ve İzmir'de düğünler için kısıtlama kararı!
Ankara ve İzmir'de düğünler için kısıtlama kararı!
Elektrik faturanız yüksek mi geliyor? Alın size tasarruf yöntemi
Elektrik faturanız yüksek mi geliyor? Alın size tasarruf yöntemi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ağustos 2020 14:14

6 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Gaziantep merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, polislikten ihraç edilen 24 kişi gözaltına alındı.

6 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 25 eski polis belirlendi. Şüphelilerin isim ve adreslerinin belirlenmesinin ardından Gaziantep dahil 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde arama yapılan ve dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında yakalama kararı olan 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürdürülüyor. 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
gaziantep , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM