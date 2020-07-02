  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Temmuz 2020 19:00

6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Bitlis merkezli olarak 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) , yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik 30 Haziran'da Bitlis, Ankara, Denizli, İstanbul, Hakkari ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, görevden ihraç edilen eski albay Z.K, eski polis memurları G.U, H.I, İ,C. ve görevde olan polis memuru E.E.A. gözaltına alındı.

Firari olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
operasyon , bitlis , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM